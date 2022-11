W Żaganiu powstał drugi w Lubuskiem, nowy oddział! Ma odciążyć Zieloną Górę

Oddział zakaźny faktycznie leczy pacjentów już od września 2022. Mieści się na drugim piętrze żagańskiego szpitala i jest wyposażony w 15 łóżek. Ma też dwie izolatki. Pułkownik lekarz Artur Lipczyński zaznacza, że zajmuje się nie tylko chorymi na covid-19, ale całym spektrum chorób zakaźnych i wewnętrznych. - W tej chwili na oddziale jest tylko jeden pacjent z covidem - tłumaczy ordynator. - Jednak zbliża się zima, a wraz z nią spodziewamy się kolejnej fali zachorowań na covid-19, dlatego zachęcam wszystkich do szczepień.

Otwarcie oddziału w żagańskim szpitalu

105. szpital w Żaganiu

Żagański szpital, wyremontowany za 14 mln zł przez mieszkańców powiatu żagańskiego jest filią 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach od maja 2010 roku, gdy została podpisana umowa między starostwem powiatowym w Żaganiu, a komendantem placówki. Do tej pory w Żaganiu przestała działać m.in. chirurgia, ginekologia z położnictwem i neonatologia. Stosunki z powiatem żagańskim popsuły się w 2022 roku. Władze powiatu wytykają m.in. problemy z działaniem poradni w szpitalu. Ostatnia umowa na dzierżawę szpitala została podpisana w 2019 roku na 5 lat i będzie obowiązywała do 2024 roku. Na otwarciu oddziału zakaźnego nie było nikogo z żagańskiego starostwa. Za to Żagań i Żary reprezentowali sekretarze miast.