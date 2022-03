W Żaganiu, Szprotawie i Lubuskiem schronienie znalazło tysiące uchodźców! Mija miesiąc od napaści Rosji na Ukrainę!

W pamiętny czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. I to z pewnością nie był słodki Tłusty Czwartek. Pierwsze zdjęcia, relacje, jakie do nas napływały zza wschodniej granicy, przyjmowaliśmy z niedowierzaniem. Miesiąc po wybuchu wojny każdy z nas wie, że nic już nie będzie takie, jak przedtem. Lubuskie dzielą setki kilometrów od granicy z Ukrainą, jednak wojna, na swój sposób, dotknęła każdego z nas. Jak w ciągu tych kilku tygodni zmieniło się nasze życie?

Burmistrz ruszył z pomocą w konwoju

Niewielka gmina Szprotawa wysłała do walczącej Ukrainy już dwa konwoje z pomocą humanitarną. W miniony weekend (19-20 marca) burmistrz Mirosław Gąsik zawiózł do zaprzyjaźnionego Humania (Umania) dary przygotowane przez mieszkańców gminy, zaprzyjaźnionego, niemieckiego Gevelberugu i Gniezna. Były to m.in. medykamenty i agregat.