W Żaganiu wandale zniszczyli Urana i Neptuna! Wreszcie będzie monitoring skweru...

Jak informuje burmistrz Andrzej Katarzyniec, wykonanie nowych planet: Urana i Neptuna będzie kosztowało ponad 50 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z ubezpieczenia, jakie miasto otrzymało po zgłoszeniu szkody.

Nowe planety staną na skwerze przy Jana Pawła II i Wojska Polskiego do 15 lipca 2022. Do końca czerwca 2022 zostaną zamontowane tam kamery monitoringu miejskiego, co ma zapobiec kolejnym aktom wandalizmu. Zadanie będzie kosztowało 14 tys. zł.