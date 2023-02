W Żaganiu zamknęli dwa mosty przy ul. Żelaznej! Zaczął się ich remont! Są objazdy i utrudnienia!

Zaczął się remont dwóch mostów przy ul. Żelaznej w Żaganiu! Możliwy będzie dojazd do posesji znajdujących się na wyłączonym fragmencie drogi, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony rzeki Bóbr. Wytyczony przez inwestora, czyli Starostwo Powiatowe w Żaganiu objazd wiedzie przez ul. Piłsudskiego, ul. Jana Pawła II, Rondo Czterech Pancernych, ul. Dworcową, a następnie przez ul. Kolejową, z której kierowcy ponownie będą mogli kontynuować jazdę przez ul. Żelazną, w kierunku na Świętoszów. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2024. - Przepraszamy za utrudnienia - zaznacza Iwona Hryniewiecka , sekretarz powiatu.

Wielka inwestycja powiatu żagańskiego

Remont dwóch mostów i ul. Żelaznej to fragment największej inwestycji powiatowej, która ma objąć przebudowę drogi powiatowej 1064 F, od ronda koło szpitala przy ul. Żelaznej w Żaganiu, aż do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego, w okolicach wsi Łozy, koło Świętoszowa. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane w sumie aż cztery mosty na trasie z Żagania do Świętoszowa, w tym właśnie dwa przy ul. Żelaznej.

Całe przedsięwzięcie kosztuje ok. 80 mln zł i jest praktycznie w 100 proc. finansowane ze środków budżetu państwa. Powiat żagański wyda ok. 200 tys. zł.