W Żaganiu zima nie daje o sobie zapomnieć! W niedzielę sypie gęsty śnieg! A jak u Was? 26-02-2023

IMGW prognozuje, że w najbliższych dniach (od poniedziałku 27 lutego 2023 będzie chłodno, do minus 6 stopni Celsjusza, chociaż opady śniegu nie są już przewidywane. Będzie sporo przejaśnień. Za to dzisiaj, w niedzielę 26 lutego 2023 uważajcie na drogach, bo po opadach może być ślisko.

W Żaganiu od samego rana sypie gęsty śnieg. A jak jest u Was? Piszcie w komentarzach i ślijcie zdjęcia!

