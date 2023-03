W żagańskiej szkole 59 powstanie klasa policyjna. Podpisano porozumienie z policją

Kiedy rusza rekrutacja do żagańskiej szkoły?

Rekrutacja rusza w maju. Szkoła zaprasza uczniów szkół podstawowych do skorzystania z ciekawej oferty kształcenia, która przygotuje przyszłych absolwentów do pełnienia służby w policji. Jest to stabilna i dobrze płatna praca, która daje możliwość rozwoju oraz awansów, a także przynosi wiele satysfakcji ze służby dla drugiego człowieka.

To kolejna klasa z taką innowacją. Podobna działa już od kilku lat w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, czyli w dawnej szkole nr 60 w Żaganiu