W żagańskim parku odkryto tajemniczą fontannę! Co jeszcze jest ukryte pod ziemią?

Kamień Wilhelminy w żagańskim parku

Pierwszym znaleziskiem był kamień eratyczny z inskrypcją "WILHELMINEN WIESE", co oznacza "Łąka Wilhelminy", czyli siostry Doroty Talleyrad-Perigord, odkryty podczas rozbiórki fontanny kamienistej, od strony ul. Szprotawskiej i rogu z ul. Libelta. Kamień leżał napisem do wewnątrz i był niewidoczny. Dzięki temu litery w dobrym stanie zachowały się do naszych czasów, nietknięte przez upływ czasu i warunki pogodowe. Napis został wykonany przez wygrawerowanie w kamieniu i dodatkowo pokrycie grawerunku tzw. pozłotą (to bardzo ważne ustalenie). Takie XIX -wieczne pozłocenie wygrawerowanych inskrypcji nieczęsto zachowuje się w dobrym stanie). Tutaj dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, kamień z napisem przyległ do innej bryły skalnej, zatem takie "odwrocie" nie było narażone na działanie promieniowania UV (promieni słonecznych) i intensywnych opadów deszczu dlatego pozłota jest w dobrym stanie, a po zabiegach konserwatorskich pod fachowym okiem Tomasza Filara (dyplomowanego konserwatora zabytków).