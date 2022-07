Wakacje na Poczcie Polskiej! Możecie przyjechać z Żagania! Fajne miejscówki w Zakopanem, Międzyzdrojach, czy Mikołajkach! [ZDJĘCIA]

Zobaczcie aż 56 najlepszych miejscówek poczty polskiej w całym kraju. Łeba (pomorskie) ul. Kościuszki 23 pokoje gościnne Obiekt położony w centrum miasta nad Urzędem Pocztowym na II p. Osobne wejście do pokoi, okna od strony podwórka i ulicy. Do Państwa dyspozycji mamy: pokój 3 osobowy nr 23 - z kuchnią i łazienką, pokój (3 łóżka 1-os.) ( pok nr 23 - 32,10 m2) 2 pokoje 3 osobowe nr 22a i 22b - ze wspólna kuchnią i łazienką na te 2 pokoje, pokoje - każdy z 3 łóżkami 1-os (pok. nr 22a - 12,44 m2, pok. nr 22b - 9,77 m2). apartament 3-os. nr 20 (dwupoziomowy) z kuchnią i dwoma łazienkami, salon (kanapa rozkładana), sypialnia (2 łóżka 1-os.) (apart. nr 20 - 56,30 m2), apartament 3-os. nr 21 z kuchnią łazienką, salon (kanapa rozkładana), sypialnia (2 łóżka 1-os.) (apart. nr 21 - 43,69 m2), apartament 4-os. (dwupoziomowy) z kuchnią i dwoma łazienkami, salon (sofa rozkładana), sypialnia (2 łóżka 1-os.), pokój na piętrze (kanapa rozkładana), balkon (apart. nr 19 - 68,83 m2) Pokoje oraz apartamenty w pełni wyposażone w sprzęt RTV (za wyjątkiem pokoju nr 22a i 22b) i AGD. Dodatkowo apartamenty wyposażone są w klimatyzację. Stan pomieszczeń bardzo dobry, nieprzystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych, wyżywienie we własnym zakresie, brak miejsc parkingowych (parkingi prywatne ok. 500m od UP). Łeba to jedna z najbardziej znanych miejscowości na polskim wybrzeżu położona w województwie pomorskim. Łeba otoczona jest z trzech stron wodą, od północy morzem Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko. Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem znajdują się wydmy ruchome, zjawisko niespotykanie rzadkie w Europie. Wydmy ruchome wchodzą w obszar Słowińskiego Parku Narodowego, który został uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. Miasto oferuje czyste plaże, bogata ofertę turystyczną w jednym z najczystszych ekologicznie rejonów Polski. Łeba proponuje niezwykle bogata ofertę imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych m.in. Święto Dorsza, Mistrzostwa w Windsurfingu, Święto Łeby, plenery malarskie i rzeźbiarskie, koncerty szantowe , regaty żaglowe. Nowoczesny port jachtowy zaprasza miłośników sportów wodnych na imprezy żeglarskie. Niewątpliwie hitem ostatnich lat jest szybko rozwijające się kutrowe wędkarstwo morskie, mające w swojej ofercie wyprawy brzegowe i pełnomorskie, zarówno dla amatorów i wytrawnych wędkarzy, można również odbyć kursy nurkowania, w tym nurkowania wrakowego. Miasto zapewnia również sporo atrakcji dla wypoczynku rodzinnego m.in. Paintball, wycieczki kolejką bajkową, największy w Polsce park dinozaurów - Łeba Park, a także stadnina koni , park linowy, wystawa motyli, Sea Park Sarbsk fokarium 8 km od Łeby, oraz wycieczki statkami po jeziorze.

Google Maps