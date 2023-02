Walki o Żagań i Szprotawę w lutym 1945 roku! Tak wyglądały udręczone miasta w opracowaniu Mariana Ryszarda Świątka!

Przypominamy opracowanie świętej pamięci Mariana Ryszarda Świątka, znakomitego, żagańskiego regionalisty, dotyczące walk o Żagań, powiat żagański i szprotawski, dostępne na stronie internetowej rady miasta Żagań. Warto dodać, że do zakończenia II wojny światowej obszar obecnego powiatu żagańskiego pokrywał się prawie z ówczesnym powiatem szprotawskim. W jego granicach znajdowały się wówczas także Świętoszów i Przemków. Utworzony 1.10.1932 r. powiat szprotawski miał swoją siedzibę w Żaganiu. Z okazji 78. rocznicy walk o Żagań i ewakuacji obozów jenieckich w czwartek 16 lutego 2023 o godz. 13.00 na placu generała Maczka odbędzie się uroczystość miejska.

Posługując się wieloma źródłami, Marian Ryszard Świątek, (zmarły 7 czerwca 2017 roku) opisał walki o Żagań i powiat szprotawski. To bardzo ciekawa i zaskakująca historia!

Armia radziecka na linii Nysy

Operacja dolnośląska rozpoczęła się 8 lutego 1945 natarciem głównego zgrupowania uderzeniowego I Frontu Ukraińskiego z przyczółka pod Ścinawą. Został zdobyty cały powiat, a linia frontu zatrzymała się na linii Nysy Łużyckiej. W skład tego zgrupowania wchodziły: 3 armia gwardii, 13 armia i 52 armia wzmocnione na początku operacji oddziałami czołgów: 25 samodzielnym korpusem pancernym oraz 3 i 4 armią pancerną gwardii.

9 lutego wojska radzieckie osiągnęły południowo-zachodnią część ówczesnego powiatu szprotawskiego, a 11 lutego 6 korpus zmechanizowany po przegrupowaniu szybkim marszem z rejonu Przemkowa przez Witków, Jelenin, Jabłonów i Brzeźnicę wieczorem osiągnął linię rzeki Bóbr w okolicy Miodnicy i Gorzupi Dolnej. Również tego samego dnia wieczorem jednostki 10 korpusu pancernego z 4 armii pancernej zdobyły tamę i nieuszkodzoną elektrownię na Bobrze (w Gryżycach).

Płonąca Szprotawa pod radzieckim ostrzałem

10 lutego 1945 roku Szprotawa znalazła się pod radzieckim ostrzałem. Trafiono obiekty na terenie koszar, kilka kamienic na Rynku oraz strącono krzyż z wieży kościoła ewangelickiego. W dniu 12 lutego wysadzono most na Bobrze, a z miasta wycofały się: oddział saperów wysadzający obiekty strategiczne oraz oddziały Volkssturmu. Wieczorem 12 lutego o godz. 17.00 wojska radzieckie weszły do Szprotawy. O 19.00 w mieście zaczęły płonąć pierwsze podpalone przez żołnierzy radzieckich domy. W mieście pozostało 300 mieszkańców, których dotknęły rabunki, mordy i gwałty. Tego samego dnia cały północno-wschodni obszar powiatu znalazł się w rękach armii radzieckiej. Zaciekły opór stawiły wojska niemieckie w dniach 10 i 11 lutego radzieckiemu 24 korpusowi 13 armii jedynie w okolicach Leszna Górnego i Dolnego oraz Pstrąża (pow. Bolesławiec). Przewaga sił rosyjskich szybko złamała opór wojsk niemieckich i 12 lutego ich pododdziały osiągnęły linię rzeki Kwisy pomiędzy Świętoszowem a Trzebowem. Tutaj doszło do bardzo ciężkich walk, które trwały do 15 lutego. Starła się 4 pancerna armia niemiecka pod dowództwem gen. Gräsera z 4 radziecką armią pancerną dowodzoną przez gen. płk D. Leluszko. W dniach 12 i 13 lutego pododdziały wojsk radzieckich przekroczyły rzekę Bóbr na północ od Żagania i odcięły miasto od strony zachodniej.

Rosjanie ruszyli na Żagań

Walki o lotnisko w Tomaszowie rozpoczęły się w nocy z 10 na 11 lutego 1945, płonęły i wybuchały zapasy paliwa oraz magazyny z amunicją. Lotniska broniły oddziały Volkssturmu, obsługi lotniska i batalion spadochroniarzy I/57, który był przygotowany do przerzucenia transportem powietrznym do Poznania w celu wzmocnienia sił tamtejszej załogi. Z powodu złej pogody spadochroniarze zostali na lotnisku i zostali wykorzystani do walki z nadciągającym w okolicę lotniska wrogiem.

Krwawa bitwa o Żagań

Bitwa o zdobycie Żagania rozpoczęła się 11 lutego 1945. W pierwszej potyczce w okolicy Starego Żagania zginął komendant obrony miasta podpułkownik Mascher. Uzbrojone oddziały Wehrmachtu i Volkssturmu zajęły kluczowe pozycje obronne w mieście. Od 13 do 16 lutego trwały walki o miasto. Od strony wschodniej (prawobrzeżną część miasta) uderzyły na Żagań pododdziały 117 dywizji piechoty. W walkach w mieście brały udział jej pułki 335 i 338. Niemcy wysadzili wcześniej wszystkie mosty na Bobrze. Kulminacja walk w mieście miała miejsce w dniu 15 lutego. W piątek 16 lutego żołnierze radzieccy wkroczyli do miasta. W mieście pozostało ok. 2 tys. mieszkańców, którzy ukryli się w piwnicach i schronach. Część wojska rozpoczęła rabunki i gwałty na cywilnej ludności Żagania. Podobnie jak w Szprotawie również tutaj wojska radzieckie wznieciły liczne pożary. 19 lutego 13 armia przeprawiła się całością swoich sił na lewy brzeg Bobru, nie natrafiając na większy opór, gdyż w rejonie Żar znajdowały się już wcześniej przerzucone jednostki drugorzutowe i artyleryjskie 13 armii walczące z Niemcami, którym desperackim atakiem udało się na krótko okrążyć najdalej wysunięte na zachód radzieckie jednostki pancerne i okrążyć 61 brygadę pancerną z 10 korpusu pancernego. Kontruderzenie wykonały jednostki hitlerowskiej 4 armii pancernej (2 pułki piechoty wsparte 35 czołgami i działami korpusu ,,Grossdeutschland") od południa (z rejonu Kunic i Mirostowic) - a od północy (od Nowogrodu Bobrzańskiego) uderzyły brygada policyjna SS "Wirth" wsparta grupą ok. 20 czołgów z 25 dywizji pancernej. W końcowej fazie tej desperackiej operacji brała udział także niemiecka dywizja grenadierów pancernych "Brandenburg". W tej sytuacji część sił 4 armii pancernej (6 korpus pancerny), która przeprawiła się już 14 lutego przez Nysę Łużycką w rejonie Bademeusel (na południe od Forstu) zostały zmuszone do wycofania się. Wkrótce wzmocnione siły armii radzieckiej odblokowały okrążone Żary i odrzuciły Niemców za Nysę Łużycką. Również 14 lutego wojska radzieckie zajęły Małomice.

Walki pod Iłową

Walki toczyły się w okolicach Czyżówka, Wymiarek oraz Witoszyna Górnego i Dolnego. Ta część powiatu została zdobyta dopiero pomiędzy 17 a 24 lutego. W tym dniu zakończyła się operacja dolnośląska, której efekcie 13 armia i 3 armia gwardyjska oczyściły całkowicie od wojsk niemieckich prawy brzeg Nysy Łużyckiej (od Przewozu do jej ujścia do Odry).

Na terenie walk zostało wielu cywili