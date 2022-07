Wandale pustoszą Żagań! Magistrat zarzuca mieszkańcom bierność. Czy powinni przeciwstawiać się dewastacji siłą?

Na stronie Urzędu Miasta Żagań ukazała się informacja, dotycząca aktów wandalizmu, dokonanych w czasie ostatniego weekendu (23-24 lipca 2022). Samochód dostawczy "uszkodził ławkę na ul. Warszawskiej, co nie wywołało żadnej reakcji ze strony świadków. O godz. 17.00 wandal wyrwał metalowy wkład z ulicznego kosza na śmieci i uderzał nim w drzwi urzędu. Zerwał również tablicę informacyjną i ją zniszczył. Bez żadnej reakcji przechodniów." - podkreślają urzędnicy. Wybryki zostały nagrane przez miejski monitoring, na którym nie było widać, aby ktoś z przechodniów przeciwstawił się wandalom siłą. Trzecia dewastacja miała miejsce przy "siódemce", na ul. Żarskiej w Żaganiu. Tam trzy miesiące temu, na trawniku stanęły figurki zwierząt, opatrzone tabliczką "Zakaz siadania na ekspozycję". Również i tam działali niszczyciele. Ich szkody zostały wycenione na 3,5 tys. zł i zostaną pokryte z ubezpieczenia. W tym przypadku urzędnicy nie wyrazili ubolewania, z powodu braku reakcji przechodniów.

Planety również przeszkadzały wandalom

Wcześniej ktoś zniszczył dwie cementowe kule, z układu planetarnego, zamontowanego na skwerze między ul. Jana Pawła II, św. Cecylii i Wojska Polskiego. Również one zostały ponownie zamontowane z ubezpieczenia.

Czy przechodnie powinni się szarpać z wandalami?

- Na nagraniach widać przechodniów lub osoby przyglądające się zdarzeniom - odpowiada Agnieszka Zychla , rzeczniczka magistratu. - Brak reakcji w przypadku dwóch opisanych aktów wandalizmu potwierdziła policja w momencie przyjmowania zgłoszeń od urzędników. Zgłoszenie odnotowano wyłącznie w przypadku uszkodzonych figur zwierząt przy szkole. W niedzielę około 13.00 zadzwonił mieszkaniec, informując, że są połamane, czyli już po dokonaniu przez kogoś zniszczeń. W jaki sposób reagować? Dzwoniąc do służb porządkowych. Zgłaszając incydent straży miejskiej lub policji. Nikt nie zachęca do osobistych interwencji i powstrzymywania sprawcy. Natychmiastowa reakcja może znacznie ograniczyć zakres szkód i pozwala szybciej ustalić sprawców.

Miasto monitorowane?

Kilka lat temu przy wjazdach do Żagania zamontowano dumne tabliczki informujące: "Miasto monitorowane". Faktycznie odnoszą się one jedynie do centrum Żagania, w którym faktycznie działają kamery. Teraz władze liczą na 2,156 mln zł z III edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych, z którego chce zbudować kompleksową sieć monitoringu.