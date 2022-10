Weekend w Żaganiu 29-30 października 2022! Koncerty, spektakle i projekcje filmowe!

Czwartek 27 października 2022 w Żaganiu

Dyskusyjny Klub Filmowy w pałacu zaprasza na najnowszą produkcję legendy światowego kina Jerzego Skolimowskiego, czyli „IO” (2022). To polski kandydat do Oscara. Zapierająca dech w piersiach odyseja, porywające kinowe doświadczenie i nakręcony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata. Historia „IO” za sprawą niezwykłego zwierzęcego bohatera wykracza poza ludzką perspektywę, ale to przede wszystkim film głęboko humanistyczny – manifest w obronie tego, co pozostało w nas niewinne. Bilety (15 zł) dostępne w Żagańskim Pałacu Kultury (ul. Szprotawska 4, pok. 187) bądź przed seansem.