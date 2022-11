Weekend w Żaganiu i okolicach! Świetny koncert, kino i czarna komedia! Sprawdź imprezy 5-6.11.2022

Żagański Pałac Kultury zaprasza w czwartek 3 listopada 2022 do Dyskusyjnego Klubu Filmowego na projekcję polskiego filmu "Simona". Tytuł filmu to imię jednej z córek Kossaków, która porzuciła Kraków i zamieszkała w Puszczy Białowieskiej. Simona była ulubienicą terroryzującego okolicę kruka, matkowała rysiowi i łosiom, a jej empatyczne podejście do zwierząt i roślin nie tylko pozwoliło nam zobaczyć Puszczę Białowieską jako unikalny na skalę światową ekosystem, ale pomaga też zrozumieć, że jesteśmy współlokatorami na Ziemi. Czwartek 3 listopada 2022, sala Inter, godz.19.00, bilety 15 zł.

Sobota 5 listopada 2022 w Żaganiu

Żagański Pałc Kultury zaprasza do sali Kryształowej na spektakl teatralny "Mąż zmarł, ale już mu lepiej", w wykonaniu Teatru Księżnej Doroty. Reżyseria Tomasz Siemion. Zagrają: Krzysztof Dulski, Grażyna Janczydło, Felicja Kowalczyk, Artur Kruk, Kinga Pakies, Anna Pinkowska, Sandra Piotrowska, Marzena Przyborska, Marek Ptasiński, Tomasz Siemion, Wojciech Sokołowski, Lidia Wolanowska.

To czarna komedia autorstwa Izabeli Degórskiej. Prawdziwe życie zaczyna się po śmierci. Leon Stachurski, emerytowany fizyk, od dawna tylko przeszkadzał żonie. Nauczona doświadczeniem sąsiadki podsuwa mu jabłecznik i, zgodnie z planem, rano znajduje w łóżku sztywne ciało. Na nic jednak toczek z woalką i szybko wydany akt zgonu - zmarły odzyskuje oddech na rękach grabarza. Prawdziwa tragifarsa rozegra się w szpitalu, do którego zjeżdżają się dziennikarze z gazety, radia i telewizji, aby przekazać światu wieść o zmartwychwstałym Leonie. Izabela Degórska - sama z zawodu dziennikarka - ironicznie przedstawia świat mediów, nieustannie szukających sensacji.

Premiera w sobotę o 17.00. drugi spektakl w niedzielę 6.11.2022 o 17.00 również w sali Kryształowej pałacu.

Bilety w cenie 15 zł do nabycia ŻPK w pokoju nr 187.