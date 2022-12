Weekend w Żaganiu z jarmarkami bożonarodzeniowymi i koncertami. Nie siedźcie w domu! Spotkajmy się na imprezach!

Czwartek 15 grudnia 2022

Dyskusyjny Klub Filmowy w Żagańskim Pałacu Kultury zaprasza w czwartek 15 grudnia 2022 o godz. 19.00 na seans filmu "Lombard" (2022) w reżyserii Łukasza Kowalskiego. To poruszająca i pełna humoru komedia dokumentalna o ludziach, którzy walczą o przetrwanie, pomagając jednocześnie bardziej potrzebującym. Przeniesiemy się do Bytomia do prawdopodobnie największego lombardu w Europie.

Bilety i karnety (15 zł/40 zł) dostępne w Żagańskim Pałacu Kultury (ul. Szprotawska 4, pok. 187, wtorek–piątek godz. 10.00–16.00) bądź przed seansem.