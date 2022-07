Wieże ciśnień w Żaganiu i okolicach! Wśród nich jest cud architektury! [ZDJĘCIA]

Wieża ciśnień w Jankowej Żagańskiej w gminie Iłowa to prawdziwy cud modernizmu. Jest dziełem wybitnego architekta Ottona Bartninga (1883 - 1959), który w chwili tworzenia projektu miał 38 lat. Wszystkie poprzednie i późniejsze wieże ciśnień mają konstrukcję solidnego „grzybka” albo balonu podpartego wieloma stalowymi profilami. Oczywiście autorzy stosowali również klinkier, ale nigdy nie tak. Konstrukcję budynku tworzą 38-centymetrowe ściany zbieżne w pionie z pochyleniem 4,7%, podpierając sześciokąt nieforemny (o bokach 3 i 3,5 m), Najdziwniejszy jest trzon. Tworzą go prostokąt 8,24 x 4,90 z dwoma „dziobami” [typowymi dla ekspresjonizmu] o bokach 2,55 m. Te dzioby są przecięte okienkami 32 x 204 cm – proporcja okienek krosnowych prawie 1 : 7. Okna z zewnątrz to kreseczki na elewacji, ale w środku oślepiająca świetlistość, bo zostały zlokalizowane w osi północ-południe. Wieża jest też technologicznym cackiem; dwa pierwsze stropy odcinkowe na belkach dwuteowych wznoszące się na 6 i 12 m mają na środku otwory (1 X 1,5m), do wciągania pompy w wypadku konieczności remontu. Na trzecim piętrze stoi do dziś prostopadłościenny, zamknięty zbiornik pośredni o pojemności 14 m3, z niego pompowano wodę na prawie 24 m powyżej parteru do walcowatego, głównego zbiornika – mieszczącego 35 m3 wody - czyli 35 ton podpartych na 10 m2 murów obwodowych. To wszystko połączone było systemem rur pompujących i wyprowadzających wodę do wielkiej dachówczarni. Dziś tych rur już nie ma, a wieża niszczeje

Mariusz Kapała