Wiosną 2022 miała ruszyć przebudowa ul. Żelaznej w Żaganiu! Kiedy faktycznie rozpoczną się prace?

Przebudowa ma dotyczyć drogi powiatowej 1064F, od ronda koło szpitala przy ul. Żelaznej w Żaganiu, aż do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego. W ramach inwestycji zostaną też wyremontowane aż cztery mosty na trasie z Żagania do Świętoszowa, w tym dwa przy ul. Żelaznej.

Przedsięwzięcie kosztuje ok. 80 mln zł i prawie w całości jest finansowana ze środków budżetu państwa. Powiat żagański wyda ok. 200 tys. zł.