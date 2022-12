Wycieczki rowerowe do 19 km od Żagania. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Żagania

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Żagania, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 942 m

Rowerzystom z Żagania trasę poleca Dawidos

Trasa - pętla tworząca ósemkę - przebiega przez Park Mużakowski (UNESCO) i Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina" - najbardziej urokliwą część Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

START skrzyżowanie ul. Hutniczej i ul. Wybrzeżnej obok tablicy i wiaty - kierujemy się w górę ulicy Wybrzeżnej pod Wiadukt - za Wiaduktem w lewo - następnie w prawo i prosto na Most Arkadowy - za mostem w lewo - punkt widokowy Mauzoleum - dalej prosto - przejeżdżamy obok Dębu Hermana do Domku Angielskiego - w lewo - mijamy Most Angielski - kierunek prosto - dojeżdżamy do Mostu Podwójnego - wjeżdżamy na Most Podwójny - za mostem w lewo na rozwidleniu trzymamy się prawej strony, widać będzie już zamek i folwark (jeśli zdecydujemy się odwiedzić zamek - wracamy na trasę mijając folwark wzdłuż małej rzeczki Nysy Hermana po prawej stronie ) - wyjeżdżamy z Parku Mużakowskiego - mijamy Most Pocztowy (Graniczny), przechodząc przez główną drogę - kontynuujemy wzdłuż Nysy - wjeżdżamy na Most Kolejowy DE/PL - kierujemy się ścieżką rowerową po dawnej linii kolejowej - dojeżdżamy do Nowych Czapli - w Nowych Czaplach skręcamy w prawo (nie przekraczamy drogi gminnej) - wjeżdżamy na Geościeżkę - dalej Geościeżką do Łęknicy - wyjazd pod tunelem w lewo ul. Leśną, do najbliższego skrzyżowania - tutaj w prawo - kolejne skrzyżowanie (przy zajeździe - będą znaki) w lewo ul. Kościuszki, następne skrzyżowanie w prawo na ul. Wolności, kolejne skrzyżowanie w prawo ul. Wojska Polskiego za apteką skręcamy w lewo na drogę rowerową (mijamy fontannę) kierując się znakami na Park Mużakowski - wracamy do parkingu przy ul. Hutniczej.