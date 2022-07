Wyniki matur 2022 w Żaganiu i okolicach! Sprawdźcie, jak wypadli nasi uczniowie!

W LO im. Stefana Banacha w Żaganiu rozdanie zaświadczeń z komisji egzaminacyjnej odbyło się we wtorek 5 lipca 2022 o godz. 11.00 w klasach. Uroczystość trochę się opóźniła, bo wszyscy czekali na dyrektora Mieczysława Śmieszka, który przywiózł zaświadczenia do Żagania i musiał czekać na swoją kolej.

- Mam cały karton dokumentów - powiedział nam tuż po przyjeździe do szkoły. - Jeśli chodzi o wyniki, to są na podobnym poziomie, co w ub. roku. Przystąpiło do matury 90 osób, zdały 94.

O wyniki szkoły w Iłowej dowiadywała się wicestarosta Anna Michalczuk. Zdawało 9 osób, z czego 5 zdało - powiedziała. - Pozostali mają szanse poprawić egzaminy w sierpniu.