Z Żagania w świat! Naddniestrzańska Republika Mołdawii to najdziwniejszy skansen w Europie!Warto go zobaczyć! Małgorzata Trzcionkowska

Naddniestrzańska Republika Mołdawii to najdziwniejszy kraj, jaki zdarzyło mi się odwiedzić. Jest chyba jedyną na świecie enklawą socrealizmu. To wąski pas ziemi o długości ok. 200 km, a szerokości ok. 12-15 km. To „państwo” nieuznawane przez społeczność międzynarodową, które oderwało się od Mołdawii w 1990 roku. Oficjalnie zamieszkuje je ok. 600 tys. osób, ale faktycznie ludzi może być o połowę mniej, bo bardzo wielu pracuje za granicą.