Za darmo w Żaganiu i okolicach! Umebluj mieszkanie i daj nowe życie starym sprzętom!

Wersalki, szafy, czy ubrania, a także opony, czy gruz. To wszystko można znaleźć w naszych okolicach na OLX. Zobaczcie, co oddają nasi sąsiedzi. Warto oszczędzić środowisko naturalne i dać rzeczom drugie życie, aby nie trafiły na wysypisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku radzi, jak dać drugie życie swoim rzeczom

Nie korzystasz, podaj dalej

Na początek warto przyjrzeć się sezonowym ubraniom. Czy za rok założymy je ponownie? Czy nie są za duże, za małe? Znaleźliśmy dziurę w ulubionym swetrze lub plamę na spódnicy? Ubrania warto naprawiać, cerować, likwidować zabrudzenia specjalnym płynem. Jeżeli jednak uważamy, że ich nie założymy, to warto je przekazać dalej. Poszukać organizacji charytatywnej lub wrzucić do specjalnego pojemnika.

Jeśli w lodówce zostało nam zbyt dużo jedzenia, to można zanieść je do jadłodzielni. Takie działają na naszym terenie: w Żaganiu i Szprotawie przy ośrodkach pomocy społecznej.

Stare koce, czy ręczniki można podarować na rzecz zwierzaków, do schroniska w Żarach.