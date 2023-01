Za kilka dni w Żaganiu zamkną dwa mosty! Zaczyna się ich remont! Wiemy, jak długo potrwa i jakie wyznaczono objazdy!

Rozpoczyna się przebudowa całej ulicy Żelaznej w Żaganiu, wraz z dwoma mostami. - Od 1 lutego 2023 wprowadzona zostanie tymczasową organizację ruchu, polegająca na wyłączeniu fragmentu ul. Żelaznej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Szprotawską, do skrzyżowania z ul. Kolejową - tłumaczy Iwona Hryniewiecka , sekretarz powiatu żagańskiego. - Mosty przy Kępie Ludwika będą nieprzejezdne, natomiast dojazd do posesji znajdujących się na wyłączonym fragmencie drogi będzie możliwy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony rzeki Bóbr.

Będzie objazd ulicami Żagania

Ogromna inwestycja powiatu żagańskiego

Remont dwóch mostów i ul. Żelaznej to fragment dużej inwestycji powiatowej, która ma objąć przebudowę drogi powiatowej 1064F, od ronda koło szpitala przy ul. Żelaznej w Żaganiu, aż do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego. W ramach inwestycji zostaną też wyremontowane aż cztery mosty na trasie z Żagania do Świętoszowa, w tym dwa przy ul. Żelaznej.

Całe przedsięwzięcie kosztuje ok. 80 mln zł i jest praktycznie w 100 proc. finansowane ze środków budżetu państwa. Powiat żagański wyda ok. 200 tys. zł.