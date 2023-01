Żagań ma nowego partnera! To ukraińskie miasto Chocim, które zawarło też umowę z Teltow! Małgorzata Trzcionkowska

Polski Żagań, niemieckie Teltow i ukraiński Chocim zawarły partnerstwo. Andrii Dranhuk, burmistrz Chocimia zabrał do swojego miasta agregaty prądotwórcze i autobusy do wożenia dzieci. - Już od pół roku jeżdżę po Europie - opowiedział gość z Ukrainy. - Zacząłem rozumieć język polski, a teraz zaczynam również rozumień język niemiecki. List do nowych parterów skierował premier Mateusz Morawiecki, zaś przesłanie wideo kanclerz Niemiec Olaf Scholz.