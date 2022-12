Żagań musi zaciskać pasa! Budżet miasta na przyszły rok będzie skromny, ale kilka inwestycji będzie

W przyszłorocznym budżecie oświata pochłonie ponad 52 mln zł

Dotacja dla Żagańskiego Pałacu Kultury to 2 mln 377 tys. zł. To nie wszystko, ponieważ ŻPK dostanie jeszcze 350 tys. zł, na organizację Jarmarku Michała.

Biblioteka wypada dużo skromniej, ponieważ jej dotacja to 1 mln 150 tys. zł.

Muzeum Obozów Jenieckich tylko 375 tys. zl.

Na „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu 2 mln 185 tys. zł

Na obiekty sportowe Żagań wyda prawie 15 mln zł, z czego 1,4 mln zł z własnych środków na przebudowę niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem i 12, 6 mln zł z programu rządowego Polski Ład.