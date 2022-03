Żagań po zimie! W jakim stanie są nasze drogi i chodniki?

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych podsumowało stan dróg i chodników w Żaganiu, po zimie. Od 15 kwietnia 2022 ma się rozpocząć akcja sprzątania miasta. Również od kwietnia-maja ma się rozpocząć łatanie dziur na gorąco. Żeby to było efektywne, temperatura na dworze musi osiągnąć 14 stopni Celsjusza.

Ulice krajowe, wojewódzkie, miejskie i powiatowe w Żaganiu

Ulice należące do Zarządu Dróg Krajowych: Żarska do ronda oraz obwodnica

Drogi wojewódzkie: Armii Krajowej, Kożuchowska, Lotników Alianckich, plac Kilińskiego, plac Wolności, Jana Pawła II, Przyjaciół Żołnierza.

Ulice powiatowe: Bolesławiecka, Buczka, Chrobrego, Dworcowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, Nocznickiego, Obwodowa, Piastowska, Śląska, Żelazna, Żółkiewskiego.

Reszta ulic, szczególnie w centrum należy do miasta.