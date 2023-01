Żagań pomoże ukraińskiemu Chocimowi. To przepiękne miasto z historyczną twierdzą, które trzeba odwiedzić po nastaniu pokoju!

Cudowne miasto nad Dniestrem

Burmistrzem miasta Chocim jest Andrij Dranczuk. W Chocimiu, w powiecie czerniowieckim co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Rzeka Dniestr. W tym roku (2023) z powodu wojny się nie mógł odbyć. Został za to przyjęty w Polsce.

Chocim liczy ponad 11 tys. mieszkańców i jest stolicą rejonu Chocimskiego. Od X do XIII w. należał do księstw ruskich, od XIV w. w różnych okresach do Mołdawii, Turcji i Polski. W XVII-XVIII w. turecka twierdza graniczna. Miejsce dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczypospolitej z Turkami (w 1621 i 1673). Najważniejszym zabytkiem Chocimia jest zamek. Położony jest on na prawym brzegu Dniestru, w głębokiej niecce, na skalnym cyplu między rzeką, a jarem wpadającego do niej potoku.