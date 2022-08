Żagań Undergroud Fest 2022 rusza już jutro! Zobaczcie program trzydniowej imprezy! 18-20.08.2022

To już piąta edycja Żagań Underground Fest. Impreza potrwa 3 dni, na terenie koło stanicy "Szronu", przy ul. Konopnickiej, na samym końcu ulicy. Impreza została sfinansowana z budżetu obywatelskiego Żagania. Warto wspomnieć, że gościem specjalnym w piątek 19 sierpnia 2022 będzie Diaku, czyli Piotr Diak , który rok temu przeszedł ciężki wypadek, po którym lekarze nie dawali mu większych szans. Mozolnie wracał do życia i sprawności dzięki rodzinie, ludziom dobrego serca i fanom.

Ciężki wypadek i mozolny powrót do zdrowia

Do wypadku, w którym ucierpiał Piotr Diak doszło w sobotę 11 września 2021, po godz. 16.00 na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Zgorzeleckiej w Ruszowie (Ruszów leży 29 km od Żagania, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Węgliniec, w woj. dolnośląskim). Kierujący Audi A3 zjeżdżał na drogę podporządkowaną i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z przeciwka Audi A4. Doszło do czołowego zderzenia, którego impet wyrzucił A3 do rowu, a A4 ze zmiażdżonym przodem zatrzymało się na jezdni. 26-letni Piotr Diak był pasażerem auta, które wylądowało w rowie.

Po wypadku był leczony w szpitalu w Legnicy i prywatnej klinice rehabilitacji w Krakowie. Mimo iż lekarze nie dawali mu większych szans, to po intensywnych ćwiczeniach zaczął powoli dochodzić do siebie. Nie wszystko pamięta, ale najważniejsza dla niego jest rodzina i muzyka, którą tworzy.