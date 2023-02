Żagań wielu wyznań! Bez polityki ludzie żyli ze sobą w pełnej zgodzie!

Ewangelicy w Żaganiu i przyległych wsiach

Ewangelicy w mieście Żagań

Katolicy w dawnym Żaganiu

Kościół katolicki w powiecie żagańskim w 1927 r. posiadał piętnaście para­fii, z których dziesięć należało do dekanatu żagańskiego, trzy do dekanatu żarskiego i po jednej do dekanatów kożuchowskiego i zielonogórskiego. Do parafii żagańskiej należały cztery kościoły. Liczba wiernych w 1927 r. wynosiła 4,1 tys. osób. Funkcję proboszcza sprawował Georg Lompa, kapelanem był Georg Buchali. W mieście funkcjonowała ponadto gmina starokatolików, która korzystała z udostępnionego jej kościoła p. w. św. Ducha.