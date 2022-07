Żaganianin Roku poszukiwany! Zgłoś swojego kandydata do zaszczytnego tytułu! Małgorzata Trzcionkowska

W ubiegłym roku tytuł otrzymał Hubert Dziedzic, dyrektor żagańskich szkół muzycznych, wcześniej Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich i Sławomir Świniuch, pasjonat kolejnictwa

Kandydatury do tytułu Żaganianina Roku 2021 można zgłaszać do końca sierpnia 2022. Jeśli znacie kogoś, kto zasłużył na ten zaszczytny tytuł, zgłoście go!