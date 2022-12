Żagańscy pływacy na zawodach w Warszawie. Jak im poszło?

Były to kolejne, trzecie już eliminacje z cyklu zawodów organizowanych w sezonie 2022/2023 przez Akademicki Związek Sportowy Warszawa. Kaja Kowalska, w swoich startach po raz kolejny udowodniła niezwykle wysoki poziom umiejętności, zdobywając 3 medale, w tym złoty w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym oraz dwa brązowe medale w konkurencjach 50 m stylem grzbietowym i motylkowym w swojej kategorii wiekowej. Ponadto zajęła czwarte miejsce w konkurencji 50 m stylem klasycznym. To kolejny bardzo dobry start Kai, która skrupulatnie gromadzi punkty do udziału w finale edycji zawodów (czerwiec 2023).