Żagańska "piątka" bez granic! Przyjechało do niej 18 gości z europejskich państw!

Grupa pod wodzą Juana Lopeza z Hiszpanii przyjechała do żagańskiej "piątki" w poniedziałek 20 marca 2023. - W Polsce jestem po raz drugi - powiedział J. Lopez. - Oprócz Żagania odwiedzimy również Wrocław, Kraków i Warszawę.

Goście zbierają doświadczenia w żagańskiej szkole

- Większość uczniów ma dostęp do komputerów, smartfonów, tabletów, gier wideo, internetu, sieci społecznościowych itp. - Wyjaśnia Justyna Drozdek , koordynatorka projektu. - W szkole uczniowie muszą nauczyć się prawidłowego korzystania z ICT pod egidą kompetentnego nauczyciela. Celem tego projektu jest praca nad różnymi przedmiotami edukacyjnymi poprzez odpowiednie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zapoznanie uczniów zarówno z umiejętnościami cyfrowymi, jak i rozwinięciem krytycznej postawy, która pozwoli im docenić ogromne informacje, które krążą sieci.

Wspólne działania wielu szkół, w tym żagańskiej

- W pierwszym roku wszyscy partnerzy przeprowadzą wielkie wspólne działanie, aby wdrożyć całe cyfrowe nauczanie: "Firma w mojej szkole" - wyjaśnia J. Drozdek. - To działanie ma na celu rozpowszechnianie kultury przedsiębiorczości wśród dzieci, budzenie ducha przedsiębiorczości. Drugim głównym celem naszego projektu jest przyczynienie się uczniów do dobrego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ostatnią aktywnością będzie nasz wyjazd, wraz z uczniami do Hiszpanii, gdzie będziemy uczestniczyć w prezentacji filmów krótkometrażowych, nagranych w ramach projektu.