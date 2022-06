Złote gody 2022 w Żaganiu! Cudowne pary małżeńskie odnowiły swoje przysięgi! Co tam się działo? Zbaczcie mnóstwo zdjęć!

Cudowni rekordziści z Żagania

Parą z najdłuższym stażem byli państwo Oleksy (71 lat). Pani Leokadia jako 18-letnia dziewczyna przyjechała na chrzciny do swojej siostry. Tam poznała swojego przyszłego męża. - Byłam tam zaledwie przez 2 tygodnie, ale wpadłam mu w oko - wspomina. - Kontynuowaliśmy znajomość, pisząc do siebie listy, a już w 1951 roku przyjechałam do męża do Żagania.

Państwo Oleksy trojga dzieci, sześciorga wnuków i dziewięciorga prawnuków. Nadal się kochają i patrzą na siebie z wielką miłością.