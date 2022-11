Zmarł Franciszek Sitko, były burmistrz Szprotawy. Pożegnanie odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Szprotawie

O śmierci Franciszka Sitko poinformowała rodzina. Trumna zostanie wystawiona w kościele WNMP w Szprotawie o godz. 10.30. O 11.00 odbędzie się msza żałobna w intencji zmarłego, zaś pogrzeb jest przewidziany na godz. 12.30, na cmentarzu komunalnym w Szprotawie.

- Wybieram się na pogrzeb - mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. - Zostałem poproszony o wygłoszenie mowy pożegnalnej. Wspominam Go bardzo ciepło, to był dobry człowiek otwarty na sprawy gminy i problemy mieszkańców. Był u mnie w gabinecie w ratuszu parę miesięcy temu, wspominał swoje rządy i udzielał mi wskazówek. Zaprosił mnie do siebie do domu na nalewkę jesienną. Niestety, nie dane nam było spotkać się ponownie. Można powiedzieć, że lubiliśmy się i darzyliśmy się szacunkiem. Będę go dobrze wspominał.