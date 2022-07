Czy wydział komunikacji w Szprotawie jest zamknięty dla klientów? Czytelnik skarży się na urzędników!

- Byłem z córką w wydziale komunikacji w Szprotawie - wyjaśnia Czytelnik. - Okazało się, że muszę się umówić na termin za kilka dni. Zadzwoniłem w tej sprawie do Żagania, ale powiedziano mi, że to przepisy ogólnopolskie, spowodowane covidem. To jakaś kpina! Przecież już od dawna urzędy i inne instytucje są otwarte! W tej sprawie zadzwoniłem nawet do starostwa w Bolesławcu, żeby sprawdzić, jak tam jest. Okazało się, że jest otwarte i można w każdej chwili przyjść!