Imieniny Doroty w Żaganiu w nowej szacie! Co tam się działo? To była podróż w czasie! Byliście? Jesteście na zdjęciach?

W niedzielę 6 marca 2022 w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury obchodziliśmy imieniny księżnej Doroty Talleyrand-Perigord, władczyni, dzięki której Żagań przeżył prawdziwy rozkwit. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Żagania we współpracy z Żagańskim Pałacem Kultury i szkołami muzycznymi. - Po raz pierwszy imieniny księżnej były obchodzone w 1848 roku - opowiada Maria Piątek z TPŻ. - Jeśli chodzi o TPŻ, to po raz pierwszy imieniny Doroty obchodziliśmy w 2017 roku, po wizycie z Pawłem Lóssą (ówczesnym prezesem spółki Pałac Książęcy) w Zatoniu, gdzie rezydencja księżnej jest w ruinach. Pomyślałam o balu i o imieninach i właśnie tę imprezę udało się zorganizować.

Nowe szaty dla księżnej żagańskiej

Nową szatę dla Doroty zaprojektowała i wykonała Estera Parker, kostiumografka i absolwentka London College of Fashion oraz University of the Arts London. Inspiracją był portret księżnej namalowany przez Josepha Chabord'a ok. 1830 roku.

Suknia jest w stylu empire, który w tamtych czasach był rewolucyjny. Wyzwalał kobiety z duszących je gorsetów. Estera Parker szukała dokumentacji historycznej w bibliotekach, studiując dawne malarstwo, aby nie tylko odtworzyć strój, ale oddać charakter Doroty. Wierzchni materiał sukni jest wyszyty metaliczną nicią, a także koralikami i cekinami. Szata odzwierciedla wysoką pozycję właścicielki.

Kostiumografka zaznacza, że pomysł na nową szatę księżnej powstał po rozmowie z Anną Mrowińską, dyrektorką ŻPK. - Obecnie założyłam własną firmę odzieżową - opowiadziała nam. - Kocham kostiumografię i będę się starała przemycać elementy kostiumów do ubrań.