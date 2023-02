Zakochane pary z powiatu żagańskiego! To nasi znajomi i sąsiedzi! Zobaczcie, jaki bije od nich blask!

Trwa konkurs "Gazety Lubuskiej" "Ona i On". Najsympatyczniejsze pary walczą o citroena C3! Zdjęcia trafią na okładkę Gazety, a wyboru dokonają Czytelnicy. Nasze cudowne pary zostały podzielone na dwie kategorie: tych, którzy są razem do 7 lat i tych z dłuższym stażem. Głosowanie trwa i warto wesprzeć nasze pary, z terenu powiatu żagańskiego. Zobaczcie, jaki bije od nich blask i jak się kochają!

Plebiscyt trwa

Najsympatyczniejsze pary można wybierać do 23 marca 2023. Kolejne etapy to wybory wojewódzkie, a na końcu ogólnopolskie * od 27 marca 2023 do 6 kwietnia 2023).

Informacji udziela Agnieszka Grzelka - tel. 502499776 (pn-pt w godz. 9-15), e-mail: [email protected]

Więcej na stronie plebiscytu:

Razem ponad 7 lathttps://gazetalubuska.pl/p/kandydaci/ona-i-on%2C1015765/?groupId=141979

Razem do 7 lathttps://gazetalubuska.pl/p/kandydaci/ona-i-on%2C1015763/?groupId=141951

Czytaj również na naszym portalu