Jarmark Michała 2022 w Żaganiu i święto Czarnej Dywizji! Zobaczcie szczegółowy program! Małgorzata Trzcionkowska

Zobaczcie szczegółowy, czytelny program Jarmarku Michała 2022 w Żaganiu, 9-11 września. Hasło imprezy to "Ramię w ramię" nawiązuje do piosenki Gwiazdy JM, którą będzie Kayah, a także do święta Czarnej Dywizji, które tradycyjnie odbywa się razem z dniami Żagania. Zobaczcie program pod galerią zdjęć!