Krwawa bójka w szkole w Szprotawie! Do niebezpiecznego zdarzenia doszło między pierwszoklasistami ze szkoły nr 54! Małgorzata Trzcionkowska

Szkoła 54 w Szprotawie Google Maps

Do niebezpiecznej bójki doszło między dwoma uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych (nr 54), przy ul. Koszarowej w Szprotawie, w środę 7 grudnia ok. godz. 13.00. - Jeden z uczniów został zabrany do szpitala - mówi Andrzej Skawiński, dyrektor placówki. - Mogę powiedzieć jedynie, że jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, jednak w chwili obecnej nie mogę powiedzieć nic więcej.