Mieszkańcy Żagania skarżą się, że po zmroku i przed świtem w mieście jest ciemno. To niebezpieczne - zaznacza Czytelnik

- Czy miasto oszczędza kosztem bezpieczeństwa mieszkańców? - pyta Czytelnik. Sprawę zgłaszało także kilka innych osób. - Zdjęcia robiłem o godz 6.00. Są trochę nieostre, bo zrobione z samochodu, ale pokazują miejskie mroki. Pół godziny później, gdy już było widniej, przejeżdżałem przez okoliczne wioski i tam latarnie świeciły. Wstydzę się przed znajomymi, którzy odwiedzając Żagań pytają: - Gdzie Ty mieszkasz. To jakaś czarna...

Kto jest winny żagańskim ciemnościom?

Zwróciliśmy się z pytaniem do Urzędu Miasta Żagań: Czytelnicy skarżą się po zmierzchu lub rano nie działają światła w Żaganiu. Wskazują, że jest to niebezpieczne dla pieszych i ruchu kołowego. W jaki sposób zaprogramowane jest włączanie i wyłączenie latarni? Czemu nie zamontowano czujników zmierzchu? Otrzymaliśmy taką odpowiedź od rzeczniczki magistratu Agnieszki Zychli. Czy podoba Wam się ton i jakość odpowiedzi? "Sterowanie oświetleniem drogowym na terenie Żagania oparte jest na nowoczesnym systemie 60 programatorów typy MidiBlue, działających w oparciu o system GSM, zgodnie z normą wyłączeń i załączeń oświetlenia drogowego obowiązującą w Enea Oświetlenie. Lampy uliczne zapalają się zgodnie z obowiązującą w kraju normą." Wobec tego zgłosiliśmy sprawę Adamowi Matwijowowi, przewodniczącemu Rady Miasta Żagań, który reprezentuje mieszkańców. - Sprawdziłem sygnał i od urzędników uzyskałem odpowiedź, że oświetlenie miasta jest włączane tak, jak w całym kraju.

Enea nie włącza oświetlenia w całym kraju

- To nie jest tak, że Enea ma guzik, którym włącza oświetlenie we wszystkich miejscowościach - zaznacza Piotr Ludwiczak, kierownik biura prasowego Enea. - To jest ustalane z miejscowym samorządem

A jak wygląda sprawa w Żaganiu?