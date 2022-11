Muzyczny klub Elektrownia ma 13 lat! Z tej okazji Egon szykuje fajne, listopadowe koncerty! Najbliższy już w piątek 18-11-2022

Adrian Hekert - kandydat do zaszczytnego tytułu Żaganianina Roku zaprasza do muzycznego klubu Elektrownia w listopadzie

- Listopad miesiącem 13. urodzin Elektrowni - zachęca Adrian Hekert "Egon". - Cykl imprez już rozpoczął koncert żagańskiego zespołu Mindfak. Dziękuję za wyśmienitą zabawę i zapraszam na kolejne imprezy!

Egon, czyli Adrian Hekert to były żołnierz. W wojsku służył blisko 25 lat. Obecnie jest żołnierzem rezerwy. Był na kilku misjach - 2 razy w Iraku i 2 razy w Afganistanie. Dzisiaj jest społecznikiem, dziennikarzem, kandydatem do zaszczytnego tytułu Żaganianina Roku, a także właścicielem kultowego klubu muzycznego Elektrownia w Żaganiu.

Jak powstała Elektrownia w Żaganiu?

- w okolicach roku 2008 pojawiła się okazja, aby przejąć obiekt, który do tej pory był barem działającym z różnym skutkiem - wspomina Egon. - Jeszcze przed tym czasem organizowałem różne wydarzenia w różnych miejscach, z grupą znajomych. To były koncerty, czy rockoteki w Szprotawie, Małomicach i naszym rodzinnym Żaganiu. Pomagałem też lokalnym i okolicznym muzykom dogrywać miejsce na salę prób jak choćby w naszym Żagańskim Pałacu Kultury. Lokal uruchomiłem na moją partnerkę, która była wówczas bezrobotna. Zainwestowałem środki finansowe zarobione na misji w Iraku wraz z kredytem, bez którego się nie obyło oraz dotacją dla bezrobotnej. Obiekt został wyremontowany w formie "kapitalki", bo zbiłem tam wszystko do gołej cegły (wcześniej w lokalu paliło się nikotynę, a ja na to nie pozwalam) i tworzyłem od nowa: instalacja elektryczna, scena, wyposażenie

Na przestrzeni lat udało zebrać się sensowny sprzęt estradowy i to pozwoliło zapraszać coraz lepszych artystów.

Muzyczny klub na spontanie!

- Sam pomysł na formę lokalu był szybki i spontaniczny - kontynuuje Adrian Hekert. - Z muzyką jestem związany od dziecka, gdy pierwszy raz usłyszałem u swego wujka zespół TSA. Bywałem na różnych koncertach w okolicy bliższej i dalszej w całym kraju, a w latach 90-tych często była to eskapada wielodniowa, jak choćby wyjazd do Jarocina. Gdy pojawiła się okazja na stworzenie lokalu, który w zamyśle miał być miejscem na organizowanie wszelkiej maści Live Actów, nie zastanawiałem się długo, wychodząc z założenia, że dam dzieciakom miejsce pod nosem, we własnym mieście, po to, aby nie musiały tłuc się pociągami przez cały kraj, aby zobaczyć na żywo ukochanych muzyków.

Skąd nazwa Elektrownia?

Budynek stoi przy siłowni energetycznej i ma wielkie odgromniki. - Wizualizowałem sobie pioruny, które w nie uderzają, jak na okładkach heavy metalowych zespołów, co jest w pewnym sensie odzwierciedlone w logo klubu, a także co w zasadzie najważniejsze. Na koncert przychodzisz się wyskakać, wyżyć, pobawić z przyjaciółmi lub poznać nowych. Do dziś znam małżeństwa, które poznały się w Elektrowni. Chcę, żeby ludzie mogli naładować baterie i pozytywną energię - tłumaczy Egon.

TSA w Elektrowni

Klub miał swoje czasy świetlane, gdy na jego scenie występowali wykonawcy z górnej półki krajowych i zagranicznych muzyków, którzy chętnie wracają i koncertują dla żagańskiej i okolicznej społeczności. - Spełniłem marzenie życiowe i zorganizowałem koncert zespołu, od którego wszystko się zaczęło, czyli TSA w pełnym klasycznym składzie najpierw na Jarmark Michała, a następnie w samym klubie - opowiada Egon. - Elektrownia miała też i mroczne czasy. Na przykład pandemia. Ale wsparła mnie lokalna społeczność, zbiórką finansową na opłaty i utrzymanie, gdy wszystko było zamrożone. Obecnie mamy "trzecie wyjście z mroku", bo inflacja zmusza ludzi do oszczędzania i w takiej sytuacji kultura schodzi na ostatni plan przy innych potrzebach. Jednak mimo wszystkich przeciwności losu jak choćby zniszczenia lokalu, bo jak wiadomo, nie wszystkim mieszkańcom Żagania takie miejsce pasuje, nadal działam, nie poddaję się, ostatni zejdę z barykady.

Urodzinowy program koncertów w muzycznym klubie w Żaganiu