Na cmentarzu komunalnym w Żaganiu pożegnaliśmy pana Piotra Gubernatora. Odszedł strażnik naszej pamięci

Żagań wspomina swojego strażnika pamięci

- Spotykałem go przy różnych okazjach - zaznacza starszy chorąży sztabowy Edward Pożerski. - Bardzo go podziwiałem.

- Takiego człowieka nie da się zastąpić - wspomina starosta Henryk Janowicz. - Będzie mi go bardzo brakowało. Czasami przychodził do mnie do starostwa na pogaduszki, co bardzo lubiłem.

Major w stanie spoczynku, 96-letni Eugeniusz Jaworski poznał pana Piotra dopiero w Żaganiu, chociaż obaj pochodzili z tych samych stron, czyli ze wschodu Polski. - Niestety, jest nas coraz mniej - stwierdził.