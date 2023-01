Niebezpieczne beczki w Dzietrzychowicach. Czy po 7 latach znikną z gminy Żagań?

Minęło 7 lat od ujawnienia ponad 100 beczek z chemiczną, niebezpieczną zawartością w Dzietrzychowicach koło Żagania. Jest szansa, że w 2023 roku przestaną być problemem mieszkańców wsi i okolic. Gmina Żagań podjęła kroki w kierunku ich usunięcia.

11 października 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał powiadomienie z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. o obecności dużej ilości beczek zawierających różne substancje chemiczne i odpadowe w Dzietrzychowicach w obrębie gminy Żagań - opowiada dr Joanna Michalik-Pietraszak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. - W toku działań sprawdzających ustalono, że na dwóch działkach należących do osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, zmagazynowane są różnego rodzaju substancje odpadowe w beczkach oraz pojemnikach – 108 beczek i pojemników z substancjami chemicznymi (71 beczek 200-litrowych oraz 31 beczek o pojemności 1 tysiąca litrów). Po wykonaniu badań substancje zakwalifikowano jako odpady niebezpieczne, a omówienie wyników badań próbek gleby WIOŚ Zielona Góra przekazał Wójtowi Gminy Żagań.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Urzędu Gminy Żagań z wnioskiem o podjęcie możliwie szybkich działań administracyjnych nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj. z terenu wspomnianych działek. Wizje w terenie wykazały, iż stan beczek jest zły, są skorodowane, składowane w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednich warunkach, nie są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.

Rok później, w 2017 wójt gminy Żagań wydał decyzję nakazującą właścicielowi nieruchomości usunięcie odpadów z terenu działki do 31 marca 2017 r. Jednak decyzja i postępowanie egzekucyjne okazały się bezskuteczne.

Beczki z Dzierzychowic wciąż stoją

Przez 7 lat różnym instytucjom nie udało się przymusić właścicieli do usunięcia niebezpiecznych substancji z Dzietrzychowic. W tej sprawie były nawet zapytania poselskie do ministra środowiska. W końcu Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 6 października 2022 r. zaopiniował pozytywnie konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów. To oznacza, że gmina Żagań usunie beczki na własny koszt, a potem będzie próbowała ściągnąć pieniądze od właściciela. - Działania związane z usunięciem odpadów rozpoczną się niezwłocznie po ustaleniu terminu z podmiotem wyłonionym na podstawie przetargu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2023 r. - uściśla rzecznik WIOŚ.

Gmina Żagań spodziewa się sporych kosztów