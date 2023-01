Odszedł ks. Józef Dratwa, wieloletni proboszcz parafii "Na górce" w Żaganiu

Śp. ks. kan. Józef Dratwa urodził się 22 lutego 1936 r. w Dobrzeniu Wielkim. 11 lipca 1987 r. został proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu, którą kierował aż do przejścia w stan spoczynku w 2011 r.

W Dekanacie Żagań pełnił przez wiele lat funkcję wicedziekana (1987-1994), a później dziekana (1994-2003). W roku 1993 bp Józef Michalik włączył go do grona kanoników gremialnych Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej.

Na emeryturze zamieszkał w Bad Muskau na terenie diecezji Görlitz.

Źródło: Gość.pl Zielonogórsko-Gorzowski

