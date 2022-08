Papusza na wystawie w Żaganiu! Zobaczcie pamiątki po romskiej poetce!

Ponad 30 lat spędziła w Gorzowie

Przymusowe osiedlenie Romów w Żaganiu

Ciężkie czasy dla Romów

Romowie byli często prześladowani i zmuszani do porzucenia życia taborowego. Dzieci były kierowane od razu do szkół specjalnych. Tak było na przykład z Romanem Kwiatkowskim, prezesem Stowarzyszenia Romów w Polsce, który musiał chodzić do szkoły specjalnej. Na szczęście to mu nie przeszkodziło w ukończeniu studiów wyższych i zdobyciu doktoratu.