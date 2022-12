Policja szuka sprawcy wybuchu w Siecieborzycach. Kobieta i dwójka dzieci są w śpiączce farmakologicznej

W poniedziałkowym (19 grudnia) wybuchu w Siecieborzycach w gminie Szprotawa (pow. żagański) ucierpiała 31-letnia kobieta i dwójka jej dzieci w wieku 2 i 7 lat. Obecnie (informacja z wtorkowego poranka), cała trójka jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Jak poinformowała nas Sylwia Malcher - Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala, najbardziej poszkodowana w wybuchu została 31-letnia kobieta, która przebywa na OIOM, podobnie, jak dzieci, które hospitalizowane są w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

- Na oddział kardiologiczny trafiła także matka kobiety, która wymaga, przede wszystkim, pomocy psychologicznej i jest pod obserwacją lekarzy - dodaje Sylwia Malcher Nowak ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Policjanci szukają sprawcy

Przypomnijmy: w poniedziałek rano ok. godziny 7.00, w Siecieborzycach, 31-latka znalazła na terenie swojej posesji tajemniczą paczkę.**Kobieta wniosła ją do domu i zaczęła otwierać w obecności swoich dzieci. Wtedy doszło do wybuchu.**