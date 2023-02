Policja w Żaganiu apeluje, abyśmy nie byli obojętni wobec bezdomnych!

- Zima to czas, kiedy policjanci prowadzą wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Dzielnicowi sprawdzają ogródki działkowe, kanały ciepłownicze czy opuszczone budynki - zaznacza sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko z KPP Żagań. - Policjanci systematycznie interweniują również w przypadkach osób nietrzeźwych, które nie są w stanie same dojść do miejsca zamieszkania i zasypiają na trawniku czy ławce.