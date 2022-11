Postacie z bajek w bibliotece w Chotkowie! Dzieci dobrze znają baśnie!

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek przypada 5 listopada, w rocznicę urodzin Walta Disney'a(1901-1966). W piątek 4 listopada bibliotekę w Chotkowie odwiedzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chotkowie oddział 0, z wychowawczynią Martyną Moskwą, klasa I z wychowawczynią Patrycją Górką oraz klasa 8 z Hanną Sawicką. Dzieci brały udział w zagadkach "zgadnij jaka to bajka" , Każde dziecko losowało rekwizyty i próbowało przypisać go do danej postaci z bajki, odbyła się również prezentacja strojów/ kostiumów ulubionych bohaterów bajek. Na koniec każda klasa otrzymała dyplom znawcy bajek.