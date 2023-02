Robota w Żaganiu szuka człowieka! Są oferty dla piekarzy, florystów, kurierów! 24-02-2023 Małgorzata Trzcionkowska

Montażysta do przebudowy sklepów i montażu regałów w Niemczech. Zatrudni firma z Żagania 14 000 - 18 000 zł/mies. brutto Pełny etat Link do ogłoszenia: https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukiwany-montazysta-do-przebudowy-sklepow-montaz-regalow-CID4-IDR89PK.html Małgorzata Trzcionkowska Zobacz galerię (9 zdjęć)

W 2023 rok weszliśmy z podwyżką płacy minimalnej i stawki godzinowej. Najniższa krajowa wzrosła o 480 zł, z 3.010 zł do 3 490 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto (wzrost o 3,10 zł). Kolejna podwyżka będzie 1 lipca 2023, gdy płaca minimalna wzrośnie o 110 zł, do 3.600 zł brutto i będzie o 19,6 proc. wyższa niż w 2022 r. Stawka godzinowa zwiększy się o 0,70 zł do 23,50 zł. Najnowsze oferty pracy znajdziecie w galerii zdjęć.