Rzymskie wakacje szkoły z Tomaszowa! Pierwsze miejsce szkolnego projektu!

To Tomaszowa przywieźli wspomnienia i przyjaźnie

Najważniejsze było to, że nauczyli się współpracować z włoskimi uczniami, pracowali w grupach i odgrywali dramy. Mieli okazję do dyskusji na temat państwa i państwowości. Jej finałem były opracowywane w grupie przemówienia na temat idealnego ustroju. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim, więc wyjazd był świetną okazją do przełamania barier językowych, zawiązania nowych przyjaźni. Dzięki pobytowi w Rzymie młodzież mogła poznać włoską kulturę i zwyczaje oraz kuchnię. Każdego dnia próbowali innych potraw. Mimo tego, że tydzień był bardzo intensywny uczniowie wrócili bardzo zadowoleni. Do tej pory utrzymują kontakty z włoskimi przyjaciółmi.