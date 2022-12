Szprotawa dopłaca do stawki za odprowadzanie ścieków. Żeby ludzie płacili mniej! Małgorzata Trzcionkowska

Szprotawscy radni zajęli się w czasie sesji (w piątek 16 grudnia 2022) dopłatami do ścieków. Będą one obowiązywać do końca 2023 roku. Jest też taryfa zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie, która będzie obowiązywać do listopada 2025 roku.