Dach szprotawskiego ratusza odnowiony! Zabytek ma ciekawą historię i zachwycające wnętrza!

Remont dachu został przeprowadzony w kilku etapach, ze względu na ogromne koszty całości przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności zrealizowane zostały prace naprawcze w tej części, w której według ekspertyzy opracowanej w 2019 roku przez inżyniera budowlanego, mogło dojść do katastrofy budowlanej. Na skutek wieloletnich zaniedbań, pokrycie dachu było nieszczelne, a przedostające się przez nie deszcz poważnie naruszył i uszkodził konstrukcję więźby dachowej. W wielu miejscach konstrukcja była zmurszała, pokryta pleśnią i grzybami. Uszkodzone i zdeformowane rynny deszczowe uniemożliwiały właściwe odprowadzenie wody, co przy ulewnych deszczach prowadziło do przedostawania się wody do wnętrza ratusza, powodując uszkodzenia gzymsów murowanych i drewnianych. Na największe niebezpieczeństwo narażony był sufit w sali obrad, z bogatymi i oryginalnymi zdobieniami. Znajdujący się nad sufitem pomieszczenia strop w każdej chwili mógł runąć.