Te zwierzaczki z Żagania i okolic szukają domów na portalu OLX. Można je mieć za darmo, ale trzeba odebrać osobiście!

Zwierzaczki z Żagania i okolic szukają domów na portalu OLX. Boguś, piesek z Żagania odebrany złym ludziom Poszukuję spokojnego domu z ogrodem dla pieska, który został odebrany złym ludziom. Piesek wabi się Boguś, ma około 10 wiosen. Boguś jest zaszczepiony, wykastrowany i posiada chip. Piesek wiele przeszedł, przez co jest dosyć płochliwy, ale i spokojny. Potrzebuje jedynie odrobiny zainteresowania, dobroci i podwórka gdzie uwielbia spacerować. Niestety ja mieszkam w bloku, w dodatku w centrum miasta. Najzwyczajniej nie mam warunków dla Bogusia, przez co czuje się on źle i jest przytłoczony miejskim hałasem. Pieska oddamy w dobre ręce razem ze wstępną wyprawką. Link do ogłoszenia: https://www.olx.pl/d/oferta/oddam-spokojnego-pieska-do-dobrego-domu-CID103-IDSwL3F.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0

